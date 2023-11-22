İŞKUR’un personel alımı devam ediyor. Gelen son bilgilere göre GEMTAŞ GEMLİK İnşaat bünyesine daimi işçi alımı yapıyor. İnşaat firmasına alınacak olan personel adaylarından taşımaları gereken koşullar ve başvuru ayrıntıları ilan edildi.

İŞKUR tarafından yayınlanan son iş ilanlarına göre devlet personel alımı için başvurular 20 Kasım 2023 tarihinde başladı ve 23 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.

Peki başvuru bilgileri ve tarihleri nedir?

İşçi kategorisi için açılan ilanda personel alımda başvurular ilgili başvuru bilgileri şu şekilde;

· Alımlar için başvurular 20 Kasım 2023 ile 22 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacağı ilan edildi.

· Başvuru yapılacak adres; Eşref Dinç Mahallesi Irmak Sokak No: 147/A Gemlik/ Bursa olduğu belirtildi ve başvuruları şahsen gidip yapılacak.

· Başvurular bittikten sonra işe alım için görüşme yapılacak tarih ise 24 Kasım saat:09.00 olduğu belirtildi.

İş alımında çalışma adresinin ise yalnızca Gemlik olduğunu belirtildi. Çalışma süresi ise haftada 45 saat olduğu belirtildi.