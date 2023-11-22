Kocaeli’nde araba kullanırken rahatsızlanarak kaza yapan Metin Uca, şah damarında tıkanma olduğu anlaşıldı ve hayatını kaybetti. Belirtisi geç fark edilen hastalıkla alakalı uzman doktordan geldi...

Metin Uca, şah damarının takması sebebiyle hayatını kaybetti. Bu hastalık fark edilmesi oldukça zor bir hastalıktır. Sebebi ise erken dönemlerde semptom göstermeden ilerlemesi. Yapılan haberlere göre bu hastalık 40 yaşın üzerinde etkisini gösteriyor ve konuşma güçlüğü, hareket ve his kaybı gibi semptomlar gösteriyor.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nden Prof. Dr. Yüksek Doğan, şah damarda oluşan tıkanıklığın dünyadaki ölümlerin 3. nedeni olan inmenin en baş sebebi olduğunu belirtti.

Devlet hastaneleri ücretsiz bakıyor

Sağlık Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, şah damarı tıkanıklığı hastalığı şüphesinde ya da bu konuda tanı konduğu zaman devlet hastanelerinde ücretsiz MR anjiyografi veya BT anjiyografi ve klasik ‘konvansiyonel şah damarı anjiyografisi testleri yapılıyor. Bu testlerin damarı renklendiren bir ilaç vasıtası ile yapıldığını söyleyen yetkililer, söz konusu olan ilacın damardan verilip 5 dakika çekim yapıldığını söylediler.