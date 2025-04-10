2 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren yeni bilet fiyatları, Devlet Tiyatroları izleyicilerinin tepkisine neden oldu.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de birinci kategori tam bilet fiyatı 115 liradan 450 liraya çıkarken, indirimli biletler de 70 liradan 330 liraya yükseldi. Böylece fiyat artışı ortalama yüzde 300’e ulaştı.

Halk TV’nin haberine göre, büyük zam sonrası Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS) konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sanat kurumları kar-zarar mantığıyla değerlendirilemez. Devlet tiyatrosunun bilet gelirleri, kurumun bütçesine değil, genel bütçeye aktarılmaktadır. O halde, bütçenin belini doğrultacağız diye, halkın belini bükmenin bir mantığı var mıdır? Yoksa bu bilet fiyatları karşısında, düşecek seyirci sayısını bahane ederek Devlet Tiyatrosu’nun varlığı hakkında daha başka planlar mı düşünülmektedir?”