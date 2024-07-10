YÖK Başkanı Erol Özvar, devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programlarına ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.

Özvar, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarının kapatıldığını bildirdi.

"Bu dönem üniversitelerimizdeki program kalitesini artırmak amacıyla belki de en önemli adımımız, devlet üniversitelerindeki ikinci öğretim programlarını kapatmak olmuştur. Vakıf üniversiteleri de bu doğrultuda, ikinci öğretim programları yerine istihdam odaklı ve geleceğin mesleklerine uygun programlar sunmaya teşvik edilecektir," dedi.

Özvar, vakıf üniversitelerinin de gelecek yıl planlamalarını bu yeni karara göre yapmalarının istendiğini belirtti.

Geçen yıl 1308 ikinci öğretim programına yaklaşık 80 bin öğrenci yerleşmişti. Bu yıl YKS kontenjanlarında da benzer bir azalma olacağı anlamına geliyor. Ayrıca, mimarlık, eczacılık, psikoloji, beslenme-diyetetik ve temel bilimlere yönelik bazı programlarda da kontenjan azaltma kararı alındı.