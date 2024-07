Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki yönetimin vaatleri arasında yer alan Üniversite-Görükle projesi hakkında, “Üniversite-Görükle metro hattın hayal bir proje. Seçimden önce temeli atılmıştı, ancak finansman ayrılmamış. 68 vagon’un 44 tanesini bakanlık alacak, gerisi belediyenin borçlanmasını istemişler. Şimdi bakanlık bu vagonların almayacağını belediyeye bildiriyor. Ama Bursalılar merak etmesin biz alıp, bu projeyi tamamlayacağız” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, haziran ayı değerlendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Genel bir değerlendirme yaparak konuşmasına başlayan Bozbey, Tarım Pejzaj A.Ş’nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, “Sivrisinek ilaçlamasını 5 kat arttırdık, dron ile ulaşılamaz noktalara giriyoruz. 17 ilçemizde 2 bin 900 adet kara sinem üreme noktasında ilaçlama yaptığımızı ve 160 bin adet sivrisinek üreme noktasına biyosidal ile müdahale ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Bursalı hemşehrilerimizden orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını istiyorum. Uludağ Üniversitesi’ndeki yangında binlerce çam ağacı kül oldu. Bu yangının ardından hep birlikte Bursa’da ‘yaşamı da umudu da yeniden yeşertme zamanı’ dedik bir kampanya başlattık. Kaybettiğimiz her bir ağacın yerine yenilerini yetiştirebilmek için Büyükşehir Belediyemizin 5 bin 890 adına bir fidan dikme çağrımıza belediyemize bağlık şirketler karşılık verdi. Bursa’da çeşitli kurum ve kuruluşlar bu kampanyaya katılmaya başladılar ve ardından kampanya büyüdü. Daha da fazla destekler bekliyoruz. Bu konuda özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’na yapılması gereken bir bağış var. İban numarası web sitemizde yazıyor. İlgili kurum ve kuruluşlar Orman Bakanlığı’na bu katkıyı yaptıklarında o kurumlar adına ormanlarımızda özellikle de Bursa’da yanan o ormanlarımızı tekrar yeşertmek adına bağış yapılmasını arzu ediyoruz” dedi.

“Metrekareye 44 kilogram yağmur yağdı”

Geçtiğimiz hafta Bursa’da etkili olan yağışla ilgili de konuşan Bozbey, “Sel sebebiyle metrekareye yaklaşık 44 kilogram civarında yağmur yağdı. 25 dakikada Nilüfer Çayı maalesef taşma noktasına geldi. Yaşanan sel sonrasında Bursaray Odunluk İstasyonunda da önemli bir miktarda su birikti. BURULAŞ ekibimiz hemen müdahale ettiler. Ek otobüsleri devreye alarak çözüm ürettiler. Önceki dönemde yapılan istasyonla ilgili olarak inceleme talimatını verdim. 20 yıl o istasyonda defalarca yağmur yağmasına rağmen böyle bir olay olmamıştı. Hemen yanı başında bulunan Acemler istasyonuna da aynı yağmur düştü. Orada olmayıp burada su biriktiyse o zaman akla teknik bir aksaklık olduğu geliyor. Yapılma teknik bir sorun olmuş. Bu sorun çözülmediği için de yağmurla birlikte o istasyonu su basmış. Özellikle oluşturduğumuz ekibin teknik raporu var. İnşaat Mühendisleri Odası’nın da raporu var. Bunu da dikkate alarak gerekli araştırmayı yapacağız. Orada yaşanan aksaklık birçok Bursalının ulaşımını engelledi. Teknik konudan dolayı istasyonun o hale gelmesi bize maddi manevi maliyetler oluşturdu. Bunu kabul etmek söz konusu değildir. Teknik raporlar önümüze geliyor. İMO’da hazırlamış raporla birlikte gerekenler yapılacaktır. Ekiplerimiz sele karşı çok hızlı ve etkili hareket ettiler. Sadece BUSKİ’ye gelen ihbar sayısı 610’u geçti. Kısa süre içerisinde arkadaşlarımız yoğun çalışarak vatandaşlarımızın sorunlarını çözdüler. Yangının bir bölgeye düşmesini de avantaj olarak görebiliriz. Bursa’nın tamamına 44 kilogram yağış düşseydi daha vahim sonuçlarla karşılaşırdık. Bu süreçte gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Belediyemizin mali durumu ile ilgili sizlerle bazı durumları paylaşmak istiyorum” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Bozbey, “ Borç yiğidin kamçısıdır. Borcu nasıl azaltabilir, hizmet edebiliriz ve yapacağımız tasarruflarla Bursalıları gülümsetebiliriz, bunun peşindeyiz. Bursa güçlü bir şehirdir. Her sorunu çözebilecek bir ekibimiz var. Onun için Bursalılar hiç merak etmesin. Geçtiğimiz ay mali disiplin ve verimlilik konusunda önemli adımlar attık. Denetimlerde tespit ettiğimiz eksiklere karşı hızla önlemler aldık. Şeffaf bir mali yapı oluşturup halkımızın bir kuruşunu doğru ve yerinde kullanıldığından emin olunmasını hedefliyoruz. Attığımız her adımda mali disiplin ve verimliliği öncelikli tutacağız. Kaynakları verimli ve etkin kullanmak için mali yapıyı güçlendiriyoruz. Gelirleri arttırıcı tedbirleri alıyoruz. Gayrimenkullerimizin değerlendirilmesi, kira gelirlerinin arttırılması konusunda önemli adımlar atıyoruz. Borç yükümüzü azaltmak ve mali yapımızı sürdürülebilir kılmak için borç yönetim stratejisi geliştirdik. Faiz giderleri kontrol altına alıyor ve mali dengeyi koruyoruz. Bursa’nın ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığımız projelerde maliyeti ön planda tutuyoruz. Yatırımları belirlerken uzun süreli faydaları göz önünde tutuyor, kaynakları en doğru yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Tasarruflarla birlikte yüklenici firmalara 1 milyar ödeme yapıldı”

Tasarruflarla birlikte belediyenin yüklenici firmalarına 1 milyara yakın ödeme yaptıklarını kaydeden Bozbey, “Daha önceki toplantılarda sizlerle rakamlar ve tablo göz önüne alındığında altından kalkamayacağımız hiçbir iş yok. Verdiğimiz sözleri tek tek yaşama geçireceğimizi anlatmıştık. Mali disiplin ve verimlilik konusundaki kararlılığımız sadece rakamlarda değil, ulaşımdan sosyal yardımlara, kültür sanattan altyapıya her alanda hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesinde ortaya çıkacak. Belediyemizin tüm kaynakları her vatandaşımızın yaşam kalitesini arttırmak için seferber ediliyor. İlçelerimizin de ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları göz önünde bulundurup planlamaları ona göre şekillendiriyoruz” dedi.

“2 makam aracı satıldı 5 mikrobüs alındı”

Satılan 2 makam aracıyla birlikte 5 mikrobüs aldıklarını ve ulaşım ağına kattıklarını dile getiren Bozbey, “BURULAŞ önemli iştiraklerimizden birisi. 571 öz malımız var. 2 bin civarında otobüsle toplu ulaşıma destek veriyor. Bu ihtiyacı karşılıyor. BURULAŞ envanterinde bulunan 2 makam aracının satışıyla birlikte 5 adet yeni mikrobüs aldık. Bunu sisteme kazandırdık. Önümüzdeki perşembe günü de 10 yeni otobüs daha Bursalıların hizmetine sunulacak. Elimizde bulunan atıl durumda olan araçların tamamını takas ya da başka yöntemle halkımızın kullanacağı araçlara çevireceğiz. Filomuzu genişleteceğiz. Geçmiş dönemde kullanılan tahmini değeri 10 milyon lira civarındaki iki makam aracına karşılık takas yaparak 5 mikrobüs aracını elde edip hizmete sunduk. Amacımız kendi filomuzu daha fazla genişletmek. Yenileyerek konforu arttırarak, vatandaşlarımızın huzurla bir yere gideceği araçlara dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Gece seferlerinin de başladığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Cumartesi günü haricinde Emek, Kestel, Üniversite istasyonlarından gece 00.15’ten itibaren 30 dakikada bir saat 02.00’ye kadar araçlarımız hizmet veriyor. Bursaray’ın bakım zamanından dolayı otobüslerle yapmıştık. Cumartesi geceleri Bursaray sabaha kadar hizmet veriyor. Vatandaşlarımız bir yerden bir yere ulaşmak için bu imkanı sağladık. Seçimde söz vermiştik, birer birer yerine getiriyoruz” dedi.

Mudanya-Gemlik arası deniz ulaşımı başlayacak

Başkan Bozbey sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumartesi- Pazar günleri Mudanya’da yeni bir projeye başlıyoruz. Mudanya’dan Gemlik Küçükkumla, Mudanya’dan Trilye taraflarına Körfez ulaşımında yeni bir projeyi başlatmanın ve Bursalılarla paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bursalılar Mudanya’ya araçlarını park edip Gemlik ve Kumla’ya, Trilye’ye gidip gelecekler. Mavi tur gibi bir şey değil. Şehir hatları sistemini hayata geçiriyoruz. Bunun yanında BURULAŞ’la ilgili dijital dönüşüm sürecine hız verdik. Çağrı merkezimizde yüzde 98 oranında dijitale geçiş yaparak vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet veriyoruz. Otoparklarda temassız ödemeye geçtik. BursaKart mobil uygulamasını da yeniledik. Kullanıcı dostu bir tecrübe getirdiğimizin altını çizmek istiyorum. Burulaş parklarına kurduğumuz elektrikli şarj istasyonları ile de çevreci ulaşım çözümlerine destek veriyoruz”

Kadın kooperatiflerine destek

Bursa’da 5G zamanı diye yola çıktıklarını, verilen sözlerin gerçekleşme zamanı geldiğini vurgulayan Bozbey, “Kadınların güçlenmesi için projelerimizi hazırladık. Kadınlar da güçleniyor. Bursa’nın ilçelerinde ve köylerinde kendi imkanlarıyla üretim yapan kadın kooperatiflerinin ürünlerini alıyoruz. BESAŞ bayilerinde bu ürünleri satarak Bursalılara ulaştırılması konusunda da aracılık yapmayı sürdürüyoruz. BESAŞ’ın yüzde 3 ortağı Marmarabirlik ile geniş iş anlaşması yaparak ürün çeşitliliğini arttırıyoruz. Marmarabirlik ürünleri BESAŞ büfelerinde Bursalılara sunulacak. Nilüfer Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler var. Olumlu sonuçlanacağını umuyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin Bostan Satış Noktalarında BESAŞ ürünlerinin satışı hususunda da hedefimiz var” dedi.

“Stadyumda ve tün noktalarda Bursaspor ayran satılacak”

Atatürk Stadı satış noktalarında BESAŞ Bursaspor yeşil beyaz ayran satışının yapılabilmesi için anlaşma yapıldığını söyleyen Bozbey, satışlardan doğrudan Bursaspora katkı sağlayacak anlayışla BESAŞ ayranı toplu tüketim noktalarında aranan ve tüketilen ürün haline getireceklerinin de altını çizdi.

BESAŞ ekmek açıklama

BESAŞ ekmek fiyatlarıyla ilgili tekrar bir açıklama yapmak istediğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Tabi ki BESAŞ olarak vatandaşlarımızın ekmeğini sofralarına maliyetine götürmesi için çaba harcıyoruz. Geldiğimiz süreçte yüzde yüzü aşan maliyet artışı olduğunu yaşayarak görüyoruz. BESAŞ’taki artışı yüzde 67’de bırakarak aslında yüzde 33 daha ucuz fiyatla vatandaşlarımıza sunduğumuzun altını çiziyorum. BESAŞ ekmek 400 gramdır, diğer illerdeki ekmek 200 gramdır” diye konuştu.

Kent lokantaları geliyor

Kent lokantaları hakkında da açıklama yapan Bozbey, “Özellikle öğrencilerimizin yoğun olduğu noktalarda Kent Lokantaları girişimini yaptık. Yerlerinin tespitini yapmaktayız. Özellikle öğrencilerin olduğu alanlar için yakın zamanda yerleri paylaşacağız. Kent Lokantaları ile birlikte sadece öğrencilerin faydalanacağı öğrenci lokantası ve B Kafelerin sayısını da arttıracağız. Hem il içinde, hem de ilçelerde de önemli yerlerde B Kafeler açarak vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz” dedi.

Emeklilere destek

“Emekli hemşehrilerimize destek için çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi emeklilere 2 bin TL değerinde destek verdik” diyen Bozbey, “Çok olmayabilir ama Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Kart 16 ile ihtiyaç sahiplerine sosyal destek sağlıyoruz. Daha önce verilenlerin nereye verildiklerinin kaydı elimizde var. Biz ihtiyaç sahipleri için adil, eşit ve gerçek ihtiyaç sahibine elimizi uzatacağız. Bunu yaptığımızda vicdanen de kendimizi rahat hissedeceğiz. Bunun kriterleri bellidir. Bakanlığın bize verdiği şifre ile girdiğimizde kimin nesi var hepsini görüyoruz. Kurban Bayramı’nda da Bursalıların yanındaydık. Kurban Bayramı’nı rahat ve huzurlu şekilde geçirmeleri, aynı şekilde ziyarete gitmelerini ya da mezarlık ziyaretlerini yapmaları konusundaki çabamız bir önceki bayramda olduğu gibi bu bayramda da devam etti. Toplu ulaşım araçlarını ücretsiz yaptık” ifadelerini kullandı.

Gençlik Spor faaliyetleri

Başkan Mustafa Bozbey sözlerine şöyle devam etti: “Gençlik Spor Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından birçok noktada, güreşler ve etkinliklere destek verdi. Bazı kamplarımızda da öğrencilerimizin moral motivasyonlarını arttırmak için gençlerimizi bu kamplarda ağırladık. YKS’ye giren öğrencilerimize ücretsiz yol ulaşımı sağladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sınava giren gençlere ücretsiz ulaşım desteğini veriyoruz. Spor bilincinin geliştirilmesi ve yaz tatilinin keyifli hale getirilmesi amacıyla yaz spor okullarımız başladı. 13 farklı branşta birçok öğrencimiz eğitim görüyor. Akıllı şehircilik ve inovasyon projemizle genç beyinleri buraya dahil ettik. 3 boyutlu tasarım eğitimlerine burada ev sahipliği yapıyoruz. Bursa’yı birlikte gülümseteceğimiz personelimizin mutlu olması gerekiyor. Onun için Büyükşehir ve iştiraklerimizde bulunan tüm arkadaşlarımızın gülümsemesi için BURFAŞ sosyal tesislerinde seçim döneminden önce söz verdiğimiz gibi indirim uygulamaya başladık”

“İlçelerimizin her köşesine eşit hizmet götüreceğiz”

Gelişen Bursa’nın yaz turizminden hak ettiği payı almasını istediklerini kaydeden Bozbey, “Kıyı belediyelerimizle işbirliği halindeyiz. Bursa’mızın eşsiz potansiyelini en iyi şekilde değerlendirip yerel ekonomiye katkı sağlamayı ve ilçelerimizi daha fazla ziyaretçi ile buluşturmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda hizmete açtığımız BURFAŞ plaj tesisimiz 200 kişi kapasitelidir. Bu tesis aynı zamanda Mudanya’nın sosyal hayatına önemli katkı sağlayacaktır. ‘Elele Sosyal Yaşam Destek Merkezi’nin Orhangazi ve Karacebey’deki mevcut binalarına projeler geliştiriyoruz. Yakın zamanda bu ilçelerdeki binalarda sosyal destek yaşam merkezi olarak hizmete başlayacağını paylaşmak istiyorum. İlçelerimizin her bir köşesine büyükşehir imkanlarını eşit şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 24 halk plajını yaz aylarında faaliyete geçirdik. Düzen, temizlik, aynı zamanda da boğulmalara karşı cankurtaran hizmetleri veriyoruz. Bayramda 100’ün üzerinde kişi cankurtaranlar tarafından boğulmaktan kurtarıldı. 115 kilometre sahil, 162 kilometrelik göl kıyısına da sahibiz. Bu alanları Bursalıların hizmetine sunmak ve orada keyifli anları yaşamalarını sağlamak amacındayız. Park Bahçeler Daire Başkanlığımız ise bu çerçevesinde sahillerle ilgili temizlik konusunda inanılmaz mücadele veriyor. 200 personelle birlikte kış mevsiminde yaşanan sıkıntıları giderdiler. Daha temiz şekilde halkımıza hizmete sundular” şeklinde konuştu.

Tarım A.Ş faaliyetleri anlatıldı

“Önceki gün Ankara’da da dron denemesini Tarım A.Ş yapmıştır. Tarım A.Ş bünyesinde kurulan dron atölyesi kendi cihazlarını kendisi üretiyor. Maliyet açısından da yüzde 75 daha ucuza mal ediyoruz. Mali yapımızdaki iyileşme de buradan geçiyor. Biyolojik ilaçlamaların etki alanını 5 katına çıkardık. Tarım A.Ş bakım hizmetleri çerçevesinde 139 parkımız ile 239 ana arter ve ara caddelerde ağaçlandırma alanlarının bakımını ve ilaçlamalarını sürdürüyor” diyerek konuşmasını sürdüren Bozbey, “Havuz ve göletlerin rutin kimyasal bakımları da Tarım A.Ş tarafından yapılmaktadır. Sulama çalışmaları çerçevesinde günlük toplam 4 milyon metrekarenin üzerinde kontrol denetim ve sulama yapıyoruz. 17 ilçemizde 2 bin 900 adet kara sinek üreme noktasında ilaçlama yaptığımızı ve 160 bin adet sivrisinek üreme noktasına biyosidal ile müdahale ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Sinekle ilgili şikayetler alıyoruz. Ama inanın birçok yere anında ulaşıyoruz, müdahale ediyoruz. Ancak ocak ve şubat aylarında rögarlarda yapılan çalışmalar yapılmadığından dolayı bazı konularda 5 kat mücadeleyi arttırmamıza rağmen sıkıntılar yaşıyoruz. İnşaat alanlarındaki varillere bırakılan sular sinek üremesine sebep oluyor”

Nisan-mayıs-haziran aylarında 42 bin 500 ‘Alo Masa’ya başvuru olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, “Başvuruların yüzde 89’u sonuçlandırıldı. Yüzde 11’inin süreçleri devam etmektedir. Sonuçlandırılan 38 bin başvurunun yüzde 76’sı vatandaşlarımızdan olumlu dönüşle sonuçlanmıştır. Hemşehrilerimizin memnuniyetini arttırmayı amaçlıyoruz. Süreci devam eden başvuruların da en kısa sürede sonuçlandırılması için çalışıyoruz” dedi.

“Bursalılar adına takipçisi olacağız”

Emek-Şehir Hastanesi metro hattının bakanlık tarafından yapıldığını sözlerine ekleyen Bozbey, “Burada imalat sürüyor. Haziran ayı içinde ulaşım daire başkanlığımız 15 bin tondan fazla sıcak asfalt, yama, 10 kilometre sathi kaplama ve 3 bin metrekare parke taşı döşemiştir. Gemlik Kurşunlu Güzelyalı ve Trilye’de de yapımı gerçekleştirildi. Haziran ayında Ulaşım Dairesi 51 farklı mahallede asfalt, 44 mahallede kazı dolgu yol genişletme çalışması, 25 mahallede sanat yapısı çalışmalarını tamamladı. Belediyemiz haziran ayında 121 mahallede çalışma gerçekleştirdi. 38 bin metre içme suyu hattı, 15 bin 500 metre kanalizasyon hattı gerçekleştirdik. Hükümetimizin Bursa’da yapımına devam ettiği ya da projede kalan çalışmaları var. Bu projeleri de her fırsatta gündeme getirip Bursalılar adına takipçisi olacağımızı söylemek istiyorum. Bursa’ya hizmet bizim için siyaset üstü bir görevdir. Dolayısıyla bu çalışmaları an be an yerinde de takip ederek Bursalılara nerede olduğunun bilgisini vermek istiyoruz. Bu anlayışımızı kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Emek - Şehir Hastanesi fiziksel olarak yüzde 50 tamamlandı”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yatırımlarının ne durumda olduğunu paylaşmak istediklerini belirten Bozbey, “Emek-Şehir Hastanesi metro hattını anlatayım. 10 Aralık 2020’de başladı. 8 Aralık 2025’te bitmesi gerekiyor. Proje bedeli 7 milyar civarında. Fiziksel olarak tamamlanması yüzde 50’lerde devam ediyor. Üniversite-Görükle Metro hattına gelecek olursak, henüz yapım ihalesi gerçekleşmedi. Bu projenin bedeli 170 milyon dolar. Bu proje ile ilgili bir yatırım finansmanı ayrılmadığını öğrenmek bizleri son derece üzdü. Seçim öncesi temeli atılan Üniversite-Görükle hattından bahsediyorum. Böyle bir proje aslında yok. Böyle bir proje sadece tasarımda var. Finansman ayrılmamış. Arkadaşlarımızın ilettikleri şekilde paylaşmak istiyorum. Emek-Şehri Hastanesi hattında yapılabilecek bir kazançla yani yer üstüne alınması gündeme gelmiş. Yer üstüne alınırsa bir miktar 7 milyar ihale bedelinden kalacağı için oradan artan para ile Üniversite-Görükle hattının yapımı planlanmış. Bizim sorumluluğumuz var. Ek finansman temin edersek gerçek anlamda nasıl yapılacağını paylaşacağız. Yapılanların bir hayal ürünü olduğunu, tamamen Bursalıları Görükle halkını kandırmacadan ibaret olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“Bakanlık vagonları almayacağını bildirdi”

Hafif raylı sistem alımlarına da değinen Bozbey, “2025 yılında açılması planlanan hatta, ihtiyaç duyulan vagon siparişi henüz verilmemiş. Toplam 68 vagon konusunda Bakanlıkla görüşme yapılmış. Bakanlık ‘44 tanesini biz alalım, gerisini Büyükşehir borçlansın’ demiş. Bakanlık mevcut durumda bu vagonların alınmayacağını Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bildirdi. Yaklaşık araç başı 2.1 milyon Euro bedel gerekiyor. Toplamda 5,5 milyar lira civarında bir araç alımından bahsediyoruz. Bu hattı yapan bakanlık bunu almayacağını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi olarak bize topu atmıştır. Almayacak mıyız? Elbette alacağız. Bunu kamuoyunun bilmesi gerekir. Çalışmalarımız devam ediyor. Bursalılar merak etmesin Şehri Hastanesi’ne giden hattın 2025 sonunda tamamlanmasını istiyoruz. 68 araç alımıyla ilgili ön görüşmeleri yapıyoruz. Kredi şeklini konuşuyoruz. Açık şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Araç alımını Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz gerçekleştireceğiz” dedi.

“Bağlantı yolları ve kavşaklar hayata geçirilmeli”

“Karayolları ile ilgili bazı projelerin yapıldığını biliyoruz. Bursa Mudanya yolu Şehir Hastanesi bağlantı yolu projesi var ancak bakanlığın sorumluluğunda olmasına rağmen henüz başlanmadığını biliyoruz. Bir an önce başlanması gerektiğini Bursalılar adına talep ediyoruz. Bursa hızlı tren açılışına kadar bunun tamamlanması gerekiyor, o yola ihtiyaç var. 3 milyar lira proje maliyeti olduğunu paylaşmak istiyorum” diyerek konuşmasına devam eden Bozbey, “Çalı- Hasanağa bağlantı yapım çalışmalarının 3.etap çalışmalarının ihalesinin bir an önce yapılmasını Bursalılar adına talep ediyoruz. Bu projenin de değeri 2.2 milyar liradır. Görükle Kavşağı, Balkan 30 Ağustos ve Kurtuluş, Kızılcıklı Mahalleleri’nin bağlandığı bölgede nüfus hareketliliği artıyor. Onun için mutlaka bir kavşağın yapılması gerekiyor. Karayollarının çalışması vardı. Bir an önce bu kavşağa başlamalarını talep ediyoruz. Mevcut kavşak ihtiyacı karşılamıyor. Yeni kavşak ile Görükle, İzmir yolu, otoban bağlantısı sağlanmış olacak. Maliyeti 1.8 milyar lira civarındadır. Hasanağa otoyol bağlantısı son derece önemli. Sanayiye giden araçların direkt otoyola ulaşması adına son derece önemli bir yol. Kamulaştırmalar tamamlandı. Bu yolun da bir an önce başlayıp bitirilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çevre Şehircilik Bakanlığı’nda Büyükşehir’e iptal, Yıldırım Belediyesi’ne devir işlemi yapıldı”

Bozbey sözlerini şöyle tamamladı: “Cumalıkızık bölgesinde 50 hektar civarında Bursa Büyükşehir’in talebi doğrultusunda 1.2.2024 tarihinde Çevre Şehircilik İlkim Değişikliği Bakanlığı oluruyla rezerv yapı alanı ilan edildi. Aynı olur ile bölgede yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmaları için Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilendirildi. Geçtiğimiz günlerde rezerv yapı alanı ilan edilen ve maliye hazinesi mülkiyetinde bulunan 46 adet taşınmazın Bursa Büyükşehir Belediyesi adına bedelsiz devri ve tescil işlemleri için talepte bulunmuştuk. Bakanlık makamının oluru ile uygun bulunmuş olmasına rağmen, Çevre Şehircilik İlkim Değişikliği Bakanlığı’nın büyükşehire devri yönündeki bakanlık olurunun iptal edildiğini ve söz konusu taşınmazların Yıldırım Belediyesi adına tescilinin uygun bulunduğu bildirildi. Üzülmemek elde değil. Bunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum. Rezevr yapı alan süreci Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılmış, kentsel dönüşüm uygulama yetkisi Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne verilmiş olmasına rağmen bu işlem bu şekilde sonuçlandırıldı. Bu bölgede 5 farklı noktada belediyemizce yürütülen kentsel dönüşüm uygulaması bulunmaktadır. Yıldırım Belediyesi’nce bölgede herhangi bir çalışma bulunmadığını da sizlerle paylaşıyorum. Taşınmazların hangi gerekçeler ile Yıldırım Belediyesi’ne devir ve tescil edildiği anlaşılamamıştır”