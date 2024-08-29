Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık yüklü traktör, bahçe yolunda devrildi. Traktörün altında kalan ve mahalle sakinleri tarafından kurtarılan sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çatalövez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan İ. (54) idaresindeki fındık yüklü traktör, tarla yolunda devrildi. Devrilen traktör altında kalan sürücüyü çevredeki vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerinde olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan traktör sürücüsü Sinan İ., ambulans ile Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sinan İ., burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.