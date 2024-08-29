Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesiyle emeklilere desteğini daha da arttıran Pendik Belediyesi, sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim uygulaması başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Pendik Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını "emekliler yılı" ilan etmesinin ardından emeklilerin yaşam kalitesini ve refahını daha da arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak Pendik Belediyesi tüm sosyal tesislerde emeklilere yüzde 25 indirim kararı aldı. Belediye Başkanı Ahmet Cin emeklilere desteklerinin devam edeceğini belirterek “Cumhurbaşkanımızın bu yılı emekliler yılı ilan etmesiyle biz de tesislerimizde yüzde 25 indirim kararı aldık. Hayırlı olsun” dedi.

Kartlar nasıl temin edilecek

Uygulamadan yararlanmak isteyen emekliler, başvurularını Pendik Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. Başvuru yaptıktan sonra Pendik Belediyesi Merkez Hizmet Binası, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi, Pendik Engelsiz Yaşam Merkezi, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi, Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksi, Ahi Evran Kültür Merkezi veya Yeşilbağlar Novipazar Spor Merkezi’nden “Pendik Kart” almaları yeterli olacak.