Diyarbakır'da yaşanan trajik olayda hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni ve sarsıcı gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin yaptığı itiraf, olayın arkasındaki sır perdelerinin aralanmasına yol açtı.

Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu 'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' programında paylaşılan bilgilere göre, Narin’in annesi, kızının bir yere götürüldüğünün farkındaydı ancak çocuğunun güvenli bir şekilde kendisine teslim edileceğine inanıyordu. Ancak kızının geri dönmemesi üzerine annenin tüm umutları tükenmiş. Yılmaz, anne ile Narin'in amcası arasında bir ilişki olabileceğini ve küçük kızın bu duruma tanık olduğu için cinayetin işlenmiş olabileceğini öne sürdü.

Olayın en önemli gelişmelerinden biri, itirafçı şüphelinin verdiği bilgiler oldu. Şüpheli, köy muhtarı tarafından kendisine Narin'in cansız bedeninin teslim edildiğini ve olayın üzerini örtmek amacıyla küçük kızın cesedini bir dereye gömdüğünü açıkladı. Bu itiraf, cinayetin planlı bir şekilde işlendiği ve muhtarın da bu olayda aktif bir rol oynadığını düşündürüyor.