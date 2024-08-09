Sevilen Güney Afrikalı hip-hop ikilisi Die Antwoord, 26 Ağustos’ta İstanbul Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak. Yeni albüm tanıtım turnesi kapsamında gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

"Fatty Boom Boom", "Ugly Boy", "Baby’s on Fire" ve "Pitbull Terrier" gibi şarkılarıyla çok sevilen Güney Afrikalı hip-hop ikilisi Die, Antwoord, 26 Ağustos’ta Maximum Uniq Açıkhava’da sahne alacak. Yeni albüm tanıtım turnesi kapsamında gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Uzun bir aradan sonra "ZEF: The Story Of Die Antwoord" adlı belgesel ile hayranlarıyla tekrar buluşan ikili, "Uıt De Hemel Gevallen" albümünü yayımladı. "Reanımated" adlı turnesine çıkmaya hazırlanan grubun İstanbul konseri hayranları tarafından merakla bekleniyor.