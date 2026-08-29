OYAK Çimento, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacısı oldu.

Türkiye'de çimento ve beton sektörünün önde gelen şirketlerinden OYAK Çimento, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını uluslararası standartlar ve en iyi uygulamalar doğrultusunda geliştirme vizyonu kapsamında önemli bir adıma daha imza attı. Şirket, dünyanın en kapsamlı kurumsal sürdürülebilirlik girişimlerinden biri olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacısı oldu.

'Yeşil Yeni Altındır' mottosu doğrultusunda karbon nötr geleceğe yönelik yatırımlarına ivme kazandıran OYAK Çimento, UN Global Compact'a katılarak insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki evrensel ilkelere uyum konusundaki kararlılığını küresel düzeyde teyit ettiğini açıkladı. Şirket; sürdürülebilirliği yalnızca çevresel performans göstergeleriyle sınırlı bir süreç olarak değil, iş modelinin ve uzun vadeli büyüme stratejisinin ayrılmaz bir parçası olarak ele aldığını duyurdu. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle sürdürülebilirlik stratejisini daha da güçlendirmeyi hedefleyen şirket, sürdürülebilir kalkınmaya sunduğu katma değeri artırmayı amaçlıyor.

Yeşil dönüşümde uluslararası standartlarla ilerliyor

Sürdürülebilirlik odaklı büyümesini sürdüren şirket; Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan 2050 Net Sıfır hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederken sürdürülebilirlik ve entegre raporlama uygulamalarını uluslararası kabul görmüş standart ve çerçeveler doğrultusunda yürütüyor. UN Global Compact'a katılımıyla birlikte şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel ölçekte kabul gören ilkeler doğrultusunda daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

2025 yılında çevre ve düşük karbon odaklı projelere 3,49 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştiren ve bu yatırımların yüzde 85,6'sını yenilenebilir enerji projelerine ayıran şirket ayrıca, Türkiye'de bir sanayi üreticisi tarafından tek bir lokasyonda ve münhasıran öz tüketim amacıyla hayata geçirilen en büyük yenilenebilir enerji projelerinden biri olan Beypazarı GES'i Nisan 2026'da devreye aldı. Alternatif yakıt kullanımında da sektörün önde gelenleri arasında yer alan şirket, çimento sektöründeki toplam alternatif yakıt kullanımının kütlece yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan OYAK Çimento Ülke CEO'su Murat Sela şunları dile getirdi: 'Sektörümüzdeki yeşil dönüşüme yön verme ve geleceğin üretim modelini şekillendirme vizyonumuz doğrultusunda uluslararası bir kilometre taşını daha geride bıraktık. UN Global Compact'a katılımımız, 2050 Net Sıfır hedefimiz ve sürdürülebilir kalkınmaya sunduğumuz katma değer konusundaki sarsılmaz kararlılığımızın açık bir göstergesidir. Uluslararası kabul görmüş prensiplerle geleceğin sorumluluğunu üstlenmeye ve sürdürülebilir değer oluşturmaya devam edeceğiz.'

Yapılan açıklamaya göre; TCC Group Holdings çatısı altında, CIMPOR markasıyla uluslararası pazarlarda ve OYAK Çimento markasıyla Türkiye'de faaliyet gösteren grup, dünyanın en büyük çimento üreticilerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınmaya katkısını artırmayı ve tüm değer zinciri boyunca kalıcı değer oluşturmayı sürdürecek.