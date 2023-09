Bahçeşehir BUG Oyun Laboratuvarı ve Cultic Games iş birliği ile geliştirilen yerli yapım Cats and the Other Lives (Kediler ve Diğer Yaşamlar) oyunu; Nintendo Switch, Sony PlayStation ve Xbox platformlarında yer alacak. İlginç hikayesiyle dikkat çeken ve yayınlandığı günden bu yana büyük ilgi toplayan Türk oyunu, dağılmış bir ailenin yeniden bir araya gelme hikayesini evin kedisi Aspen’in gözünden sunuyor.

Ana karakterin “Aspen” isimli bir kedi olduğu oyun, büyükbabaları Bernard’ın vefatı üzerine, Mason ailesinin geri kalan üyelerinin bir kez daha çocukluklarının geçtiği eve dönmesiyle başlıyor. 2D piksel art tarzında tasarlanmış olan Cats and the Other Lives’te, Aspen’in bakış açısından Mason ailesinin umutlarını, pişmanlıklarını ve kırgınlıklarını izlerken, geçmişe uzanan bir hikaye Türkçe’nin yanısıra İngilizce, Fransızca, Almanca, Korece, Çince, Japonca dillerinde de oynanabiliyor. Önce sessiz bir tanık olan Aspen, oyunun üç bölümü boyunca aile fertlerinin hayatlarını değiştiren bir güce dönüşüyor.

“Kediden daha iyi bir anlatıcı olamazdı”

Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Can Oral, oyunu üretme hikayelerini şu sözlerle anlattı: “Yıllar zarfında öğrencilerimin çok güzel projeler ürettiğini görüyordum. Birlikte bir oyun üretelim fikrinden yola çıkarak, Zenith League isimli bir eğitim programı başlattım. Cats And the Other Lives bu girişim sonucu doğdu. Oyunla ilgili fikirleri ekip olarak geliştirdik. Bir öğrencim insan bir karakter önermişti. O dönemde bir kediyle yaşıyordum. Kedi davranışlarını, kedi-insan ilişkisini ve kedinin insan hayatındaki yerini düşününce neden ana karakter bir kedi olmasın diye düşündüm. Kediler istediği her yere saklanabilir, girebilir ve çıkabilir. Bu nedenle parçalanmış bir ailenin anatomisini çizmek için daha iyi bir anlatı aracı olamazdı.”

“Her şey bir sokak kedisiyle başladı”

Kedilerle iletişiminin oyunu ürettikleri süreç boyunca arttığını söyleyen Öğr. Gör. Can Oral “Bazen yaşam kurguyu taklit ediyor.” diyerek şöyle devam etti:

“Ben çocukken kedi düşkünü bir insan değildim. Otuzlu yaşlarımda kedileri gözlemlemeye başladım. Bir tanesiyle yaşayınca aslında kedilerin ne kadar nevi şahsına münhasır olduklarını keşfettim. Oyunun son üç ayında da mahallemde yaşayan aynı Aspen’e benzeyen bir sokak kedisi bana dadandı. Odama girip benim odamda yatmaya başladı. Bunu bir şeyleri doğru yaptığımız konusunda bir işaret olarak gördüğümü gülümseyerek söyleyebilirim. Şimdi gene bir yavru kedim var. Sokakta hastalıktan kurtardım. Aramız çok iyi. Oyunda kedileri layığıyla resmedebilmek için o kadar fazla çaba sarf ettim ki kedi halkı da bana sevgi göstermeye başladı sanırım. Şans mı bu? Benim onlara verdiğim sevginin hediyesi mi bilmiyorum? Oyunda her zaman realistik kedi davranışlarının içerisinde kalınmasına özen gösterdim. Aspen süper bir kedi değil. Aynen benim kedim Miraj gibi Çünkü ancak o zaman oyunun mesajının gerçekten oyuncuya erişebileceğini düşündüm.”

“PC oyunu üretimine geçerken dikkatli olmalı”

Türkiye’de oyun pazarının durumunu değerlendiren Can Oral, önemli uyarılarda bulundu:

“Mobil oyun üretimi hem hızlı prototiplemeye uygun hem de hızlı sonuç alma şansı sağlıyor. Bundan ötürü ülkemizde çok hızlı gelişme gösterdi. Türkiye’nin mobil ekosistemindeki bu hızlı gelişmeden PC oyunları ve konsol oyunları ise pek nasibini almadı. Çünkü bu oyunları geliştirmek yıllar alıyor. Sonrasında bu mobil yükseliş devam etti. Bir noktaya ulaştığında ise artık pazar şişti. Mobil pazar doyduysa artık PC oyunu üretelim gibi bir algı oluştu. Ancak mobil oyun üretim bilgisi ve yetkinliğiyle bizim yaptığımız oyunlarla bazen taban tabana zıt. Ekipler kısa süreli mobil oyun deneyimlerden çıkıp da gelişmiş oynanış ve hikayesel anlamda tutarlılık gerektiren oyunlar ürettiklerinde büyük problemlerle karşılaşabilirler. Bunu aşabilmek için ciddi liderlik ve proje yönetimi yetenekleri yanında tecrübeli ve iyi oldukları yönleri iyi analiz etmeleri gerekiyor. Daha önce hangi konulara hakim oldular? Hangi noktalardan geçiş yapabilirler? Birikimlerinin bu yeni arenadaki izdüşümleri neler? Bunları iyi hesaplayıp yararlanmaları lazım.”

“Oyun ekosistemini de geliştirmeye çalışıyoruz”

Bahçeşehir Üniversitesinin projeye katkılarına da değinen Oral, “2017 yılında BAU’daki ilk dijital oyun stüdyosunu kurdum. Şimdi burası bir teknoloji merkezi oldu ve Türkiye’nin en önemli oyun stüdyolarından bazıları şu an burada çalışıyor. Öğrencilerimize sektörü kopyalamak dışında daha özgün işlerle de ticari anlamda başarı sağlayabilecekleri, bir parçası olmaktan mutlu hissedecekleri oyunlar oluşturabilecekleri bir ortam sağladığımızı düşünüyoruz. Bu da gurur verici. Bu yüzden burada sadece oyun geliştirmiyoruz. Beraberinde oyun ekosistemini de geliştirmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Cats and the Other Lives’ın Ekim başında tüm konsol platformlarında yerini alması bekleniyor.