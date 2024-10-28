Merkez Tören Alanı Trafik Düzenlemesi: 29 Ekim 2024 günü 10:00-13:00 saatleri arasında Atatürk Caddesi’nde Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek tören ve resmi geçit nedeniyle, Yeşil Şenöz Lambalar’dan Gökdere, Meydancık, Setbaşı İstikameti, İnönü Caddesi, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Altıparmak Çıkışı Varyant Köprüsü, Cemal Nadir Caddesi, Tophane Endüstri Meslek Lisesi önü ve bağlantı yol ları saat 08:30’dan itibaren tören bitimine kadar trafiğe kapalı olacak.

Nilüfer İlçesi Etkinlikleri: Nilüfer Belediye Başkanlığı’nın 19:00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda Acıbadem Kavşağı’ndan başlayarak Hastane Alanı’na kadar düzenleyeceği yürüyüş korteji ve 20:00’de Hastane Alanı’nda gerçekleşecek halka açık konser nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı - Acıbadem Kavşağı - Esentepe Kavşağı - Tuna Kavşağı ile Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı, FSM Köprüsünden Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Tuna ve Esentepe Kavşakları güzergah ları saat 17:00’den etkinlik bitimine kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Yıldırım İlçesi Etkinlikleri: Yıldırım Belediye Başkanlığı tarafından 18:00’de Kurtuluş Caddesi İncirli Caddesi'nden başlayarak Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’na kadar yürüyüş ve saat 20:00’de Ahmet Taner Kışlalı Meydanı’nda konser düzenlenecek. Bu nedenle İncirli Caddesi’nden Ankara Yolu Caddesi’ne kadar olan Kurtuluş Caddesi ve çevre sokaklar yürüyüş süresince kapalı olacak. Ayrıca, konser boyunca Kurtuluş Cadde ile Kütüphane Sokak arasında kalan Sinandede Caddesi de trafiğe kapatılacak.