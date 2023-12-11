Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Nedeni ise sosyal medya paylaşımlarına gelen yorumlar ve eleştirilerdi. Polat yazılanlara hakaret dese de savcılık aynı fikirde değildi.

Hakarete uğradığını söyleyip şikayetçi oldu

Kabahati boyunu aştı, Dilan Polat ise faturayı sosyal medyada yorum yapanlara kesmeye çalıştı. Dilan Polat'ın hakarete uğradığını söyleyerek çok sayıda kişiden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Tutuklanmadan önceydi, Dilan Polat sosyal medyada bir hayli saldırganlaşmıştı. Sonunun yaklaştığını anlamış gibi ağza alınmayacak sözlerle birilerini tehdit etmişti. Yeni ortaya çıktı ki o paylaşımlara yapılan olumsuz yorumlara, eleştirilere tahammülü hiç yoktu. Her birini şikayet etmiş, 'Ağzında ne geveliyorsun' diyene de 'Hesap vereceksin' diyene de hakaret davası açmaya kalkmıştı.

Savcılık kararını verdi

Habere göre kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi iddialarla cezaevinde bulunan Dilan Polat aksini beklese de savcılık o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdi.