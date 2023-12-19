Son olarak Dilan Polat davasında “günlük harcamaları araştırılsın” diyerek sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yapan Demirtaş'ın kendi geliri ortaya çıktı.

Tüm fenomenlerin kazançlarına yönelik çarpıcı iddialar ortaya atan Demirtaş'ın Twitter aboneliğinden kazandığı para ifşalandı. Mustafa Vardarlı isimli bir Twitter kullanıcısı Özgür Demirtaş'ın sosyal medyadan kazandığı geliri paylaştı.

Kullanıcının iddiasına göre Demirtaş Twitter aboneliğinden aylık ortalama 5 milyon TL kazanıyordu. Twitter'da en çok etkileşimde olan TT ile sitelerine giren Demirtaş'ın dikkat çeken güncel paylaşımlarda bulunmasının sebebi anlaşılmış olundu.

Twitter Aboneliğinden Aldığı Ücret İfşalandı!

Twitter kullanıcısının iddiası şu şekildeydi: “Demirtaş'ın Twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin etmekteyim. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz.”

Yapılan bu paylaşıma Demirtaş sessiz kalmadı. Ünlü Ekonomist gündem olan bu yazıyı ateş püskürerek okudu ve şöyle yorumladı:

“Kaçırdığınız Pekte Bir Şey Yok”

“12 yıldır her şeyi herkesle ücretsiz paylaştım ve paylaşmayı sürdürüyorum. Abonelik iş insanları, yatırımcılar ya da üst düzey beyaz yakalılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için önemsizdir. Eğer bunlardan biri değilseniz abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramayacaktır. Kaçırdığınız pek de bir şey yok.”