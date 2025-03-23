İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklama talebiyle yargılanırken, CHP bugün ön seçime katılan tek cumhurbaşkanı adayı için sandıkları açtı. İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu, Beylikdüzü'nde kurulan sandıkta oy kullandı.

İmamoğlu ailesi, oylarını kullandıktan sonra tekrar Çağlayan Adliyesi'ne dönerek, Ekrem İmamoğlu hakkında henüz bir karar verilmediği öğrenildi. Daha önce tutuklama ve serbest bırakılma haberlerinin alındığı Çağlayan'da, kararın açıklanması bekleniyor.

Dilek İmamoğlu, oyunu kullandıktan sonra sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. İmamoğlu paylaşımında "Oyumuzu kullandık. Ekrem İmamoğlu’nun kendimi emanet ediyorum dediği milletimizi sandıklara davet ediyorum. Ekrem Başkan’a sahip çıkmak; demokrasi, adalet ve gelecek için oyumuzu kullanıyoruz. Günlerdir yanımızda olan tüm vatandaşlarımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Korkmuyoruz ve asla vazgeçmiyoruz. Dayanışmayla ne kadar güçlü olduğumuzu, umutsuzluğu kabul etmediğimizi bugün oylarımızla bir kez daha gösteriyoruz. Bizim başımız dik, vicdanımız rahat. Güzel günleri hep birlikte göreceğiz." ifadelerine yer verdi.