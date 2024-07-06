Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla projelendirdiği Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası’nın yapım işinde ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı.

Eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere saha ve malzeme desteği, kentin farklı noktalarına tesisler kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sporcuya olan desteğine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda büyükşehir, Dilovası Diliskelesi Mahallesinde bulunan mevcut halı sahanın yanına hizmet binası kazandırıyor. Proje kapsamında Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan mevcut halı sahanın yanındaki parsele 114 metrekarelik prefabrik yapı inşa edildi. Yapı içerisinde 12 metrekarelik idari ofis, 18 metrekarelik sınıf ve 54 metrekarelik salon bulunuyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası yapım işinde ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Prefabrik dışında kalan alana saha betonu dökerek çevre düzenleme imalatını tamamlayan ekipler, saha betonları ve dış merdivenlerin kaplama imalatlarını da bitirdi. Zemin tesviyesinin yapıldığı projede son olarak çevre topuk betonu çitleri ile sahaya giden merdivenler yapıldı. Ekipler şu an yapı içerisinde elektrik imalatlarını yerine getiriyor. Çocuklar ve gençleri spor yapmaya yönlendirmek gibi önemli görev üstlenecek “Diliskelesispor Tesisi Hizmet Binası” yakın zamanda kapılarını açacak.