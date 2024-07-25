Dilovası’nda inşa edilen kapalı halı saha tesisleri projesinde sona yaklaşıldı.

Dilovası Belediyesi’nin başlattığı kapalı halı saha tesisleri projesi, sona yaklaşıyor. Köseler Mahallesinde inşa edilen tesis, bölgedeki sporseverlere ve gençlere hizmet etmeye hazırlanıyor. Kapalı halı sahanın, dört mevsim boyunca kullanılabilecek ve hava şartlarından bağımsız olarak spor yapma imkanı sunacak. Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yaptığı açıklamada, "Köseler Mahallemizde hizmet verecek kapalı halı saha tesisleri, gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapmalarını sağlayacak. İlçemizin spor altyapısını güçlendirmek, gençlerimize sağlıklı ve aktif yaşam sunmak için attığımız bu adım çok önemli. Özellikle kış aylarında spor yapmak zorlaşabiliyor ancak bu kapalı tesis ile hava şartlarından bağımsız olarak spor yapılabilecek. Bu sayede gençlerimizin spor yapma alışkanlığı kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini hedefliyoruz. Yeni tesisimiz, tamamlandığında tüm halkımıza hizmet verecek. Spor turnuvaları, eğitim programları ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek, toplumsal bağları güçlendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.