Osmangazi Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliğiyle yazlık sinema coşkusunu mahallelere taşıyor.

Osmangazi Belediyesi, çocuklara unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Osmangazi'de yaz boyunca mahallelerde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerle çocuklar eğlenceyle buluşurken 'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' ile yazlık sinema geleneği çocukların ayağına geliyor. Mahalle meydanlarında kurulan dev ekranlarda gösterilen birbirinden renkli animasyon filmleri, çocuklara açık havada sinema keyfi yaşatmayı sürdürüyor. Patlamış mısır ikramı eşliğinde gerçekleştirilen film gösterimlerinde çocuklar hem eğleniyor, hem de aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte keyifli yaz akşamlarının tadını çıkarıyor.

'Osmangazi'de Yaz Film Gösterimleri' etkinliğinin son adresi Mehmet Akif Mahallesi oldu. Mahallede kurulan açık hava sinemasında çocuklar, 'Efsane Takım Bilim Kahramanları' adlı animasyon filmini büyük bir ilgiyle izledi. Film gösterimi öncesinde ve sonrasında arkadaşlarıyla vakit geçiren çocuklar, yaz akşamını neşe dolu anlarla geçirirken etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Erkan Aydın başkanımız her zaman yanımızda'

Çocuklara yönelik hayata geçirilen etkinliklerden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden Mehmet Akif Mahallesi Muhtarı Osman Sakin, 'Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyüyerek ülkesine ve milletine faydalı bireyler olmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda mahallemizin ihtiyaç ve taleplerini Osmangazi Belediyemize iletiyoruz. Sağ olsun Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın, hem muhtarların hem de mahalle sakinlerinin her zaman yanında oluyor. İlettiğimiz talepler kısa sürede karşılık buluyor. Çocuklarımız için düzenlenen bu tür sosyal ve kültürel etkinlikler de mahallemize büyük değer katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.' şeklinde konuştu.