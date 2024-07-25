Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca hazırlanan Spor Federasyonları Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor federasyonlarının; genel kurullarının toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması, seçimlerin yapılması, oyların sayılması, denetim kurulları tarafından yapılacak denetimin usul ve esaslarının belirlenmesi, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının çalışma usul ve esasları ile bu kurulların görevlerinin belirlenmesi, genel sekreterlikte aranacak şartlar ile çalışma usul ve esaslarını belirledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Spor Federasyonları Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ayni ve nakdî yardıma ilişkin usul ve esaslar da çerçeve altına alındı.

Spor federasyonlarından, yapılacak ilk olağan genel kurullarında hukuki yapılarını ve ana statülerini bu yönetmeliğe uygun hale getirmesi istendi.

Yeni yönetmelikle birlikte; 6/12/1990 tarihli Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliği, 22/11/1993 tarihli Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının Teşkilatı Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği, 12/2/2009 tarihli Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliği ve 19/7/2012 tarihli Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında yönetmelikler yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu yönetmeliğin detaylarına ulaşmak için TIKLAYABİLİRSİNİZ