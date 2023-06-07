Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in seçim beyannamesinde sözünü verdiği mahalle konağının yapımı hızla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) -2019 seçimi sonrası halkın teveccühü ile Dilovası Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Hamza Şayir; seçim beyannamesinde verdiği sözleri tek tek hayata geçirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Şayir’in mahallelerde ki vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya, sosyal anlamda insanları biri birine yakınlaştırmaya ve kültürlerini korumaya yönelik başlattığı mahalle konakları projesinin bir yenisi Tepecik Mahallesi’nde yükseliyor.

Projenin hızlı bir şekilde devam ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Başkan Şayir, yaptığı paylaşımda; “Seçim Beyannamemizde söz verdiğimiz gibi… Dilovamız’a değer katacak projelerimiz bir bir hayat buluyor! 20 gün önce temelini attığımız 'Tepecik Mahalle Konağımız' hızla yükselmeye devam ediyor. Eserler ile Yükselen Şehir Dilovası” dedi.