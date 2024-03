Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Halkımızla bir aile ortamı kuracağız. 24 saat ulaşılabilir bir belediye başkanı, 24 ulaşılabilir bir belediye sistemi entegre etmek ve doğrudan sorunlarımıza alakalı çözüm üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek Yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, halkla bir araya gelmeye devam ediyor. Küçükyenice Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Gökhan Dinçer, yine yoğun ilgiyle karşılanırken, Mudanya’nın daha yaşanabilir bir yer olması için yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler verdi. "En büyük vaadimiz felsefemiz, halkımızla kuracağımız aile ortamı olacak" diyen Dinçer, "7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin kullanabileceği bir sistem kuracağız. Gördüğünüz eksiklikleri fotoğraf video veya mesaj yoluyla bizlere iletebileceksiniz. Yapılan her şikayet veya öneriye geri dönüş zorunluluğu olacak. Bunu neden yapıyoruz. Hizmetleri direkt yerinde takip etmek ve vatandaşımızı yönetim anlayışımız katmak için bu yöntemi kuracağız. Kısacası biz sorunları beraber tespit edip çözümleri birlikte bulacağız. Bulduğumuz çözümlerle birlikte yapılan yatırımları hep birlikte takip edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlçedeki sorunları bildiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Her köy mahallemizdeki sorunların farkındayız. Üreticilerimizle, gençlerle ilgili çok özel projeler hazırlıyoruz. Üretici ailelerin çocuklarının önünü açacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Trafikten otoparka denizle olan entegrasyon sorunlarından her birini çözmek adına güzel projeler hazırlıyoruz. Bunların her birini yaptık, yaparız, yine yapacağız” dedi.

Dinçer konuşmasına şöyle devam etti:

“Ama bizim en büyük vaadimiz sizlerden biri olmak, sizlerin bir evladı kardeşi abisi olmak en büyük arzumuz. 24 saat ulaşılabilir bir belediye başkanı, 24 ulaşılabilir bir belediye sistemi entegre etmek ve doğrudan sorunlarımızla alakalı çözüm üretmek istiyoruz. İnşallah bizim yönettiğimiz Mudanyamız’da, belediyede hiçbir çocuğumuz ayakları botsuz, üstü montsuz kalmayacak."

Ardından Burgaz’da vatandaşlarla biraraya gelen Gökhan Dinçer, halkın büyük ilgisi ve tezahüratlarla karşılandı.