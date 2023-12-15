Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilin direksiyon haznesine saklanan uyuşturucu maddeyi narkotik köpeği buldu.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat birimlerince yürütülen çalışmada, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobile yönelik operasyon düzenlendi. Araçta narkotik dedektör köpeği "Cash" ile yapılan aramada, direksiyon haznesine saklanmış 318 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan araç sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.