Bursa’da direksiyon başında uyuyakalan otomobil sürücüsü, yol kenarındaki ağaçlara çarpınca, takla atan aracında gözünü açtı.

Kaza, Orhaneli-Bursa yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü R.A. (37), 16 LL 267 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken uyudu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden R.A., yol kenarındaki ağaçlara çarpınca gözlerini açabildi. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, ters dönen araçtan R.A.’yı çıkararak hastaneye sevk etti.

Kazada hafif yaralanan R.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.