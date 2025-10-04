Acıbadem Eskişehir Hastanesi Diş Hekimi Hayrunnisa Batur, bazı nedenlerle estetik açıdan bozulmuş diş ve diş etlerinin, kişinin ağız ve yüz yapısına uygun olarak doğal ve ideal yapısına kavuşturulması olarak tanımlanan ’gülüş estetiği ve tasarımı’ hakkında önemli bilgiler verdi. Kişinin imajının iletişimdeki yerine ve önemine işaret eden Diş Hekimi Batur, "Görünüşümüz, konuşma şeklimiz, kullandığımız jest ve mimikler iletişimimizin ve sosyal hayatımızın büyük bir bölümünü oluşturur. Konuşurken ağız ve dişlerin temiz ve düzgün görünmemesi, çarpık dişler gibi sorunlar kişinin özgüvenini etkileyerek psikolojik sorunlara yol açabilir. Yüz ve ağız çevresinde yapılan operasyonlar dudak ve diş ilişkisinde estetik uyumsuzluğa yol açabileceği gibi darbe, çarpma ve kazalar nedeniyle dişlerin doğal yapısı ve şekli bozulabilir. Her 2 durumda da gülüş tasarımı planlaması bu kişiler için öncelikli hale gelebilir" şeklinde konuştu.

"Çapraşıklık ve renk uyumsuzluklarında tercih ediliyor"

Yüzde yapılan estetik operasyonların gülüş tasarımına ihtiyaç duyulmasının bir diğer nedeni olduğunu belirten Batur, özellikle burun estetiğiyle (rinoplasti) ile birlikte yüzün doğal oranlarının değiştiğini; dudak dolgusu, burun kaldırma gibi işlemler nedeniyle dudak ve çevre dokuların şekil ve yapısında minimal de olsa değişiklik olduğunu ifade etti. Gülüş estetiğinin tamamıyla kişiye uygun planlanması gerektiğini belirten Batur, "Detaylı ağız içi, yüz profili muayenesi sonucunda hasta beklentileri de değerlendirerek fonksiyona uygun olacak şekilde tedavi planlaması yapılmalıdır. Diş boşlukları, dişlerde çapraşıklıklar, pembe estetik denilen dişetleri, dudak, diş arkı ve renk uyumsuzlukları durumunda hekim uygun görürse bu yönteme başvurulabilir. Bu yöntem tamamıyla kişiye özel olsa da çoğunlukla ortodontik tedaviler, implant destekli protezler, lamina-veneer kaplamalar uygulanır" ifadelerini kullandı.

"Hastalar gülüşlerinin nasıl görüneceğini tedaviden önce görebiliyor"

Ortodontik tedavinin diş boşlukları, diş çapraşıklıkları gibi durumlarda başvurulan bir tedavi seçeneği olduğunu anlatan Diş Hekimi Batur, implant tedavisinin kök benzeri metal parçalarla kemikten destek alınarak eksik dişlerin komşu dişlere zarar vermeden tedavi edilmesi olduğunu açıkladı. Lamina seramik-kompozitlerin diş yüzeyinin aşındırmadan veya ufak dokunuşlarla kaplanmasıyken veneerin ise çok az bir aşındırma ile tüm diş yüzeyinin kaplanması olduğunu belirten Diş Hekimi Batur, tüm bu işlemlerin hangisine başvurulacağının detaylı hekim muayenesi ardından belirlenebileceğine değindi. Gerek sosyal medya etkisi gerekse iletişimin birçok kanaldan gerçekleşmesinin estetiğe olan talebi arttırdığını vurgulayan Diş Hekimi Batur, "Elbette dişlerin yüz görünümüne uygun estetik bir görünüme sahip olması da bu durumdan etkilenmiştir. Ayrıca hastalar güncel teknolojilerin katkısı sayesinde, dijital tarayıcılar ve yazılımlar sayesinde özellikle belirli ortodontik tedavilerde tedavi sonrası nasıl bir gülüşe sahip olacaklarını bilebiliyor. Bu da karar vermelerini kolaylaştırıyor" diye belirtti.

Diş Hekimi Batur, gülüş estetiğinin genellikle vücut gelişiminin tamamlandığı ergenlik sonrası dönemde yapılmasının uygun olduğunu; ortodontik tedavinin de dişlere doğal bir tasarım ve doğru kapanış sağladığını, böylece gülüş estetiğine katkıda bulunduğunu dile getirdi.