Öğrenciler program kapsamında ilk olarak Hereke Halı Fabrikası ve Kültürel Miras Müzesi’ni ziyaret etti. Burada dünyaca ünlü ipek halıların üretim aşamalarını inceleyen öğrenciler, kentin tarihi mirası hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gezinin ikinci durağında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uçakpark Havacılık ve Bilim Merkezi’ne giden çocuklar, havacılık teknolojilerini ve uçak modellerini yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler, havacılığın geçmişten günümüze gelişim sürecini uzmanlardan dinledi.

Programın son bölümünde Gebze Belediyesi Botanik Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, burada bitki türlerini inceleyerek doğa ve çevre bilinci üzerine yapılan bilgilendirme çalışmalarına katıldı.