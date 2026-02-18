Ramazan ayında Bursa’da oruç tutacak vatandaşlar, 2026 imsakiyesini yakından takip ediyor. Güneşin doğuş ve batışına göre günlük olarak düzenlenen Bursa imsakiyesi, sahur (imsak) ve iftar vakitlerini doğru ve güncel biçimde sunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verileri esas alınarak hazırlanan bu takvimde, Ramazan’ın ilk gününden itibaren Bursa’da sabah ve akşam ezan saatleri gün gün yer alıyor. Ayrıca Kadir Gecesi tarihi ile Ramazan Bayramı namaz vakti gibi önemli bilgiler de imsakiyede bulunarak, Ramazan boyunca ibadetlerin planlanmasını kolaylaştırıyor.

BURSA'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

2026 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre Bursa’da ilk sahur saat 06:21'de olacak.

BURSA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

19 Şubat 2026 Perşembe günü Bursa’da ilk iftar saat 18:50'de yapılacak.

BURSA 2026 SAHUR VAKTİ VE İFTAR SAATİ

1.gün 19 Şubat Perşembe Sahur 06:21 İftar 18:50

2.gün 20 Şubat Cuma Sahur 06:20 İftar 18:51

3.gün 21 Şubat Cumartesi Sahur 06:19 İftar 18:52

4.gün 22 Şubat Pazar Sahur 06:17 İftar 18:54

5.gün 23 Şubat Pazartesi Sahur 06:16 İftar 18:55