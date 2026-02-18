Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TVNET canlı yayınında eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı. Tekin, ara tatil uygulamasıyla ilgili iddialara da açıklık getirdi. Tekin, iki yıldır öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerinde her dönem anket çalışması yapıldığını söyledi.

Tekin açıklamasında; "Akademik takvim planlamasında 180 iş günü zorunluluğu ile resmî tatillerin birlikte değerlendirildiğini belirten Tekin, öğretmenlerin yasal tatil sürelerinin de dikkate alındığını ifade ederek, "Mesela 2027 yılında Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, ara tatil hepsi o bahar yarıyılının içerisinde olacak; bunları yerleştirmek de zor. Bütün bu parametrelerin hepsini beraber değerlendiriyoruz. Bu yılki alan araştırmasından sonra bir karar vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAZİRAN AYINDA TAMAMLANACAK

"2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı" 1 Eylül 2026 tarihinde başlamıştı. Okullarda birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayan ikinci dönem, 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.