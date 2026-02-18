Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir zam haberi daha geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, piyasada en çok tercih edilen iki sigara grubunda fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

JTI GRUBUNA PAKET BAŞINA 10 TL ZAM

JTI grubuna ait sigaralarda paket başına 10 TL fiyat artışı oldu. Böylece grubun sattığı en ucuz sigara 100 TL'ye, en pahalı sigara ise 115 TL'ye çıktı. Söz konusu zam 17 Şubat tarihinden itibaren fiyatlara yansıdı.

PHILIP MORRIS GRUBUNA PAKET BAŞINA 15 TL ZAM

JTI grubundan sonra bugün de Philip Morris grubuna zam geldi. Philip Morris grubundaki zam paket başına 15 TL oldu.