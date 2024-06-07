Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda 4 hafta süren Dış Ticaret Okulu, 6. Dönem mezunlarını verdi.

Dış Ticaret Okulu, 6. Dönem mezunlarını verdi. Programa; Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nde faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Eğitim süresince katılımcılar, dış ticaret mevzuatı, dış ticaret istihbaratı, konşimento, akreditif ve hukuk ilişkisi, e-ihracat ve satış geliştirme, uluslararası ticarette stratejik iletişim ve dış ticarette ödeme şekilleri konularında eğitim aldı.

Program sonunda Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir sertifika töreni gerçekleştirildi. Katılımcılara sertifikalarını Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan verdi. Programda kısa bir konuşma yapan Mahmut Şahin, "Dış Ticaret Okulu bizim 2016 yılından beri uyguladığımız bir programımız. Sizlerle beraber 129 firma ve 165 personele bu eğitimimizi vermiş olduk. Trakya Bölgemizin ve dolayısıyla ülkemizin ihracatını artırmak ve yeni pazarlara ulaşmak çok önemsediğimiz bir konu. Bölgemiz firmalarının ihracatlarını arttırması noktasında onlara destek olmayı bundan sonra da sürdüreceğiz" dedi.

Program, katılımcılarla toplu hatıra fotoğrafı çekiminden sonra sona erdi.