Trendyol, Babalar Günü ve Bayram hediyeleri seçeneklerini kullanıcılarına sundu.

Bu yıl Babalar Günü, Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geliyor. Trendyol, Babalar Günü ve Bayram hediyeleri seçeneklerini kullanıcılarına sundu. Sanata, tarihe ve kültüre ilgi duyanlara ve Babalar Günü’ne özel hediyeler talep görmeye başladı. Platformda, sanat eserleri ya da kültürel mirasın unutulmaz sembolleri pek çok üründe yer alıyor.

Trendyol’un sanata ve sanatçılara dijital dünyada alan açmak üzere oluşturduğu Trendyol Sanat’ta tasarım oyuncaklardan geleneksel el sanatlarına kadar çok geniş bir yelpazede hediyeler bulunuyor. Farklı sanat kurumlarıyla ve çağdaş sanatın önde gelen temsilcileriyle iş birlikleri yapan Trendyol Sanat platformunda, 150’den fazla sanatçının resim, baskı, gravür, fotoğraf, heykel, cam, seramik, illüstrasyon ve grafik gibi pek çok disiplinde ürettiği 1000’e yakın eser yer alıyor.

Trendyol Sanat butiğine yeni eklenen Toykontakt seçkisi ise karakter tasarımları ve popüler kültür ürünlerine mizahi yaklaşımlar içeren tasarım oyuncaklarla koleksiyonerler ya da oyuncak sanatına ilgi duyan genç babalar için cazip seçenek olarak öne çıkıyor.

Anadolu’nun zengin tarihi ve kültürel mirasına ilgi duyanlar için müze mağazalarında satılan ürünler seçenekler arasında yer alıyor. Dekoratif objelerden replikalara, takılardan giyim ve aksesuar ürünlerine ve kitaplara kadar pek çok seçenek, tarih meraklılarını bekliyor. Türkiye’nin Müzeleri butiğinde, Anadolu topraklarından çıkan tarihi eserlerin replikaları, o medeniyetlere özgü figürler ve simgelerle süslü aksesuarlar, dekoratif objeler ve çok daha fazlası bulunuyor. Sadece estetik değerleriyle değil, aynı zamanda tarihi ve kültürel önemleriyle de ikonik nitelikteki parçalar arasında Göbeklitepe sembollerinin altın kaplama plakalar üzerine işlendiği göz alıcı kolyeler, Hitit Güneşi figürüyle üretilmiş dekoratif objeler ve minyatür Truva Atı heykelleri özellikle dikkat çekiyor.

Müşterilerin en çok ilgi gösterdiği ürünlerden biri "Ahşap Tavla Pulu Takımı" oldu. Geleneksel Türk el sanatlarının modern bir yorumu olan bu takım, müşterilerden büyük beğeni topladı ve Babalar Günü için en iyi hediye seçenekleri arasında yer alıyor.