TÜRÇEV'in Mavi Bayrak Programı kapsamındaki değerlendirmelerinde Kocaeli Büyükşehir, çevre çalışmalarındaki başarısı ve sürekliliğiyle Türkiye'ye örnek olan kurumlar arasında yer aldı. İzmir'de gerçekleştirilen En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödül Töreni'nde, Büyükşehir Belediyesinin 2025 yılı içerisinde hayata geçirdiği çevre odaklı eğitim ve farkındalık faaliyetleri taçlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin '2026 Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri Ödülü', Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın tarafından belediye yetkililerine takdim edildi.

2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da aynı ödülü alan Büyükşehir Belediyesinin, bu başarıyı üst üste 5. kez elde ederek çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemi ve kararlılığını bir kez daha tescillediği vurgulandı.