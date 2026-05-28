Kocaeli'nin ulaşım ağını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu seyahat imkanı sunmak amacıyla kent genelinde üstyapı yenileme ile bakım çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan güzergahların onarılması için Yol Bakım Şube Müdürlüğü tarafından 'Gölcük-Başiskele-Karamürsel İlçelerinde Altyapıdan Kaynaklı Yolların İyileştirilmesi' ihalesi düzenlenecek. Sadece EKAP üzerinden tekliflerin kabul edileceği ihale, 1 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'te Büyükşehir Ana Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Çalışmalar bir yılda tamamlanacak

İhaleyi kazanan firmaya yer tesliminin yapılmasının ardından başlayacak olan yol bakım ve onarım işlerinin 360 takvim günü içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

Geniş çaplı onarım sürecini kapsayan projede yoğun mesai harcanacak. Çalışmalar kapsamında bölgelere; 7 bin metreküp yarma kazısı, 5 bin 50 metreküp dolgu, 3 bin 710 metreküp beton yol tamiratı yapılacak. Ayrıca yollara 20 bin ton plent-miks temel serimi (PMT), 2 bin ton binder tabakası serimi ve 15 bin 400 ton asfalt yama uygulanacak. Yaya ve araç güvenliği ile estetiği için de 46 bin 400 metrekare parke döşemesi ile 25 bin metre bordür imalatı gerçekleştirilecek.