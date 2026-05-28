Edinilen bilgiye göre olay, Dursunbey ilçesi Bayıryüzügüney Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 16 AKU 039 plakalı araçta yangın çıktı. Araçtaki yangın daha sonra ormanlık alana sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Dursunbey Grup Amirliği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu hem araçta hem de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Olayda yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.