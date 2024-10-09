Bakan Yerlikaya’nın açıklamasına göre, B.T. adlı çocuk, Discord platformunda suç unsuru taşıyan videoları düzenlerken tespit edildi. A.D.C. isimli bir başka çocuk ise Telegram platformunda “Hz Ebu Cehil” isimli grupta, çocuk müstehcenliği, polise ve şehitlere hakaret ile dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptı.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri, psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacak. İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında, “Milli ve manevi değerlerimizi aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız” dedi.

Bakan Yerlikaya, çocukları sapkın düşüncelere alet edenlerin adalete teslim edileceğini belirterek, bu tür suçlarla mücadelede kararlı olduklarının altını çizdi.