İstanbul’un Kartal ilçesinde bir binanın 6. katından düşen kadın hayatını kaybetti. Öğretmen olduğu öğrenilen kadının şüpheli ölümü üzerine aynı evde yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Kartal’da sabah saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, öğretmen olarak görev yapan bir kadın sabah saatlerinde 6’ncı kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, düşen kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kadının düştüğü alana emniyet şeridi çekerek, kontrol altına aldı. Şüpheli görülen ölüm nedeniyle kadının birlikte yaşadığı erkek arkadaşı gözaltına alındı. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.