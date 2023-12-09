Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto kullandığı Gazze'deki ateşkes tasarısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Fidan, "ABD'nin BM'de yalnız kaldığı bir gerçek. Gazze meselesinde artık uluslararası toplumun çoğunluğu, adaletsizliğe karşı bir duruş sergiliyor." şeklinde konuştu.

Washington ziyareti kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Bakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi. Gazze Temas Grubu'nun Blinken ile yaptığı görüşmede, Fidan, Gazze'deki dramatik durumu detaylarıyla aktararak dünya kamuoyunun bu insanlık dışı duruma tepkisinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Fidan, "Temas Grubu üyeleri, Gazze'deki insani dramın hemen son bulması ve İsrail'in masumları öldürmesinin son bulması gerektiği konusunun altını defaatle çizdiler." ifadelerini kullandı.

Dün, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gündeme gelen ve ABD'nin veto kullandığı Gazze'deki acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Artık bu konuda (Gazze) Amerika'nın yalnız kaldığını özellikle bugün Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada bir kez daha arkadaşlarımız dile getirdiler. Tabii buradan şunu görüyoruz, biz bugünkü görüşmelerimizde de dile getirdik, Amerikan siyaset sistemi de İsrail'le ilgili konularda artık çaresiz durumda. Dolayısıyla İsrail bu konuda fütursuzca hareket etmekte ve zulmüne devam etmekte.' dedi.