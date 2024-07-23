Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı terör örgütü olarak tanımlama çabasına tepki göstedi.ANKARA (İGFA) - İsrail Parlamentosu'nun, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nı (UNRWA) terör örgütü olarak nitelemeye dönük çalışmaları, İsrail’in Filistin halkını ve Filistinli kimliğini yok etmeye yönelik saldırılarının yeni bir aşaması olduğu kaydedildi.

İsrail'in, UNRWA'yı "terör örgütü" olarak tanımlama çabalarına sert dille tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"1949 yılında BM Genel Kurulu tarafından kurulmuş olan UNRWA, milyonlarca Filistin mültecisine hayati hizmetler sunmaktadır ve Filistinlilerin kendi topraklarına dönüş haklarının simgesidir. İsrail, UNRWA’yı itibarsızlaştırmak suretiyle Filistin mültecilerinin en temel haklarını ellerinden almak istemektedir. Gazze’deki UNRWA okullarına sığınan sivil halkı hedef alan ve son dokuz ayda 200’e yakın BM çalışanını öldürmüş olan İsrail’in UNRWA’yı terör örgütü olarak nitelendirmesi kabul edilemez. Türkiye, UNRWA’ya güçlü desteğini sürdürecektir. Uluslararası toplumu UNRWA’ya yönelik saldırılar karşısında seslerini yükseltmeye ve Ajansa destek vermeye davet ediyoruz."