Disney Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçince yoğun tepkig geldi. Rtük ise olaya el attı.

Türkiye'de geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus platformu skandal bir karar aldı. Daha önce 2023 yılında Aras Bulut İynemli ile Atatürk dizisi yayınlayacağını duyuran Disney Plus, bu kararından geri adım attı. Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriği yayından kaldıran platform, "Atatürk" dizisinin karardan çıkarıldığını söylese de çıkarılmadı.

Ermeni Lobisinin Baskıları mı Var ?

Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamaktan vazgeçmesinin ardından bu kararın ermeni lobisinin baskıları üzerine gelişen bir durum olduğu iddia edildi.

RTÜK Konuya El Attı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yerli içerik ‘Atatürk’ dizisini yayınlamama kararı alan kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verdiğini açıkladı.

Twitter’da İse Gündem #disneyiptalet

Siyasi liderlerden ünlü oyunculara kadar birçok kişi twitter’dan tepki gösterdi. #disneyiptalet hastaghleri ile birçok vatandaş disney’i eleştirdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Tepki Gösterdi

Yediden yetmişe twitter’ın gündemi olan #disneyiptalet hastaghi ile gündeme gelen konu ile ilgili eleştiriler devam ediyor. Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Twitter hesabından konuyla ilgili ‘utanç verici’ şeklinde ifade kullanan Ömer Çelik tweet’inde “Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır. Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…" şeklinde belirtti.

Twitter’da o tepkilerden bazıları…