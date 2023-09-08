Diyabetin kendisi, adet düzensizliğine yol açmaz ancak oluşturduğu komplikasyonlar adet düzensizliğine yol açabilir veya diyabeti oluşturan sebepler adet düzensizliğine yol açar. Bunların başında da kilo problemi geliyor. Özellikle kadınlarda kilo ile adet düzensizliği doğru ilişkilidir. Bir genç kadında kilo ne kadar fazlaysa, adet düzensizliği olma ihtimali de o derece yüksektir. Dolayısıyla kilolu bayanların gebe kalmaları biraz geç olabiliyor. Çünkü kiloya genelde hormonal değişiklikler ekleniyor. Eklenen hormonal değişikliklerde yumurtalıkların zor ve düzensiz çalışmasına yol açarak adet düzensizliği yapabiliyor. Bunların en başında polikistik over hastalığı geliyor. Şeker riskinin en yüksek olduğu grup, polikistik over hastalığı olan genç kadınlardır.