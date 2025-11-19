Türkiye’de hesabında 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mudi sayısı, eylül itibarıyla yılın başına kıyasla dikkat çekici biçimde yükseldi. 2024 sonunda 2 milyon 7 bin 928 kişi olan bu grup, dokuz ayda 728 bin 487 artarak 2 milyon 736 bin 415 kişiye ulaştı. Toplam mevduat miktarı ise 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya yükseldi.

BDDK verilerine göre, yurt içi ve yurt dışında yerleşik milyon TL üzeri varlığı bulunan kişilerin toplam mevduatı, geçen yılın aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinden bu yıl eylül sonunda yaklaşık 5 trilyon 322 milyar liralık artış gösterdi. Böylece, bu gruptaki kişilerin kişi başına ortalama mevduatı yaklaşık 7 milyon 348 bin liraya denk geldi.

Eylül ayında 1 milyon lira ve üzeri varlığı bulunan yurt içi yerleşik mudilerin mevduat dağılımına bakıldığında, 12 trilyon 33 milyar 65 milyon liranın Türk lirası hesaplarda tutulduğu görülüyor. Bunun yanında 4 trilyon 859 milyar 191 milyon lira döviz tevdiat hesaplarında, 1 trilyon 837 milyar 79 milyon lira ise kıymetli maden hesaplarında değerlendirildi.

Bu üç kalem birlikte ele alındığında, yurt içinde yerleşik milyoneri sayılan mudilerin toplam mevduatı 18 trilyon 729 milyar 336 milyon liraya ulaşmış durumda. Kişi başına düşen ortalama mevduat ise 7 milyon 430 bin lira seviyesinde hesaplanıyor.

Yurt dışı yerleşiklerde 9 ayda 36 bin 770 artış

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri para olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı eylül itibarıyla 215 bin 764'e yükseldi. Söz konusu mudilerin sayısı aralık ayına göre 36 bin 770 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 264 milyar 918 milyon lira yükseldi.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 409 milyar 511 milyon lirası yerel para, 894 milyar 851 milyon lirası yabancı para ve 74 milyar 881 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Böylece yurt dışı yerleşik mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 379 milyar 243 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik söz konusu mudi başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 392,4 bin lira olarak hesaplandı.