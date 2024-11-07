Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemodiyaliz hastaları tüm Türkiye’deki hastalar gibi sağlıklarına kavuşmak için bir umutla organ bağışı bekliyor.

Organ ve Doku Nakli Farkındalık Haftası’nda Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurulan stantlarda organ bağışına vatandaşlar teşvik ediliyor. Hastanede hemodiyaliz tedavisi gören hastalar ise zorlu hastalıkla mücadele veriyor. O hastalardan birisi olan ve 8 yıldır diyalize giren Cafer Bayhan, hastalığını böbreklerinin tamamen bittikten sonra farkına varıldığını ifade etti. Hastalığın sinsi bir şekilde ilerlediğini kaydeden Bayhan, “Tahlillerimizde kronik böbrek yetmezliği hastalığı olduğumuzu doktorumuz ifade etti ve aynı gün diyaliz makinesine bağlandık. Tabi hayatımız zor geçiyor, şartlar zor. Haftada 3 gün geliyoruz, iş gücü kaybımız var ama mücadelemizi ediyoruz. Organ nakli bizim için şöyle önemlidir, en azından yaşam kalitemiz artacaktır organ nakli olduğumuzda. Haftada 3 gün geliyoruz, 4 saat iş gücü kaybımız oluyor. Ailemizde tabi ki sıkıntılar oluyor. Makineden çıktıktan sonra yorgun argın gidiyoruz, dinleniyoruz ve çalışamıyoruz. Organ nakli konusunda tüm vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz” dedi.

“En güzel miras organ bağışı”

Hastalandıktan sonra organ bağışının önemini daha iyi anladığını ifade eden Bayhan, “Rahatsızlandıktan sonra ne kadar önemli olduğunu, dünyada en güzel şeyin bağışlayacağımız organlarımızın olduğunu, en güzel mirasın olduğunu işin içine girdikten sonra anlıyorsunuz. Bence herkes organlarını bağışlamalı ki başka canlara hayat versin” ifadesini kullandı.

“Organlarımız toprak olmasın”

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Ayşe Medetoğlu ise Yalova’nın bağlı olduğu Bursa bölgesinin organ nakli konusunda Türkiye’nin en iyi durumda olan bölgesi olduğuna dikkati çekerek, “Organ bağışını 18 yaş üzeri her akli dengesi yerinde, yetişkin kişi yapabilir. Herkesi de organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Hastanemizde de organ bağışı standımız açık olacak. Herkesi bekleriz. Organ bağışı çok önemli, canlıdan canlıya da kadavradan canlıya da bağışlar olabiliyor. Kadavradan canlıya bağışlar çok değerli. Çünkü biz öldükten sonra organlarımız toprak olacak. Organlarımız toprak olmasın. Birilerine can, hayat versin diyoruz. O yüzden de organlarımızı bağışlayınız" açıklamasında bulundu.

“Her organ hayat kurtarır”

Nefroloji Uzmanı Dr. Özcan Uzun ise hastanede 35 diyaliz makinesiyle yaklaşık 140 hastaya hizmet verdiklerini ifade etti. Toplumda kronik böbrek yetmezliğinin yüzde 15 gibi yüksek bir oranda görüldüğüne değinen Uzun, “Bu da yaklaşık 6 kişiden birinin kronik böbrek yetmezliği olduğu anlamına gelmektedir. Kronik böbrek yetmezliğinin son evresinde hemodiyaliz tedavisi uygulanmaktadır ve bu oran her yıl yüzde 4-5 kadar artmaktadır. Hemodiyaliz hastaları normal hastalara göre 10 kat daha fazla kalp krizi, hastaneye yatış gibi risklere maruz kalmaktadır. Bu nedenle hemodiyaliz hastalarında diyalize başladığımızda ilk yapacağımız görev bu hastaları diyalizden kurtarmaktır. Bu nedenle siz de organlarınızı bağışlayarak hastalarımızın sağlıklı bir insan gibi yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her organ hayat kurtarır. Bu konudaki duyarlılığınız ve fedakarlığınız için şimdiden teşekkür ederiz” diye konuştu.