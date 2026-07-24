Hadise, Beylikdüzü sınırlarında geçen pazartesi akşam saatlerinde yaşanmıştı. Trafikte ilerlerken sol şeritte kalan sürücü, sağ şeride geçmeyi talep etmiş, bu esnada arkasındaki taksi şoförü korna çalarken, gösterilen tepkiye sinirlenen şahıs küfür etmeye koyulmuştu. Taksicinin uzaklaşması üzerine uzun süre takip edip önünü kapatan trafik magandası, akabinde otomobilinden inerek taksiyi yumruklamıştı. Hakaret ve tehditler savuran şahsın o anları da araç içi kamerasına anbean kaydedilmişti.

Sürücüye 182 bin 246 lira para cezası

Kayıtların sosyal medyada yayılması sonrasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri sanal devriye faaliyetleri çerçevesinde, araç kullanıcısını belirledi. F.B. adlı sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 'trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek', 'saygısızca araç kullanmak', 'taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların trafiği engelleyecek davranışlarda bulunma' maddelerinden ötürü toplam 182 bin 246 lira idari trafik cezası kesildi. Bununla beraber taşıt 60 gün trafikten alıkonulurken, şahsın ehliyetine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Diğer taraftan sürücü, adli tahkikatın yürütülebilmesi maksadıyla Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.