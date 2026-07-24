Genç oyunculara yatırım yapmayı kulübün temel prensiplerinden biri olarak gördüklerini belirten Bülent Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Kafkasspor olarak sadece bugünü değil, geleceği de planlayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu nedenle genç, gelişime açık ve kulübümüzün değerlerini bilen oyunculara büyük önem veriyoruz. Arda Akdeniz de bu anlayışımızın önemli örneklerinden biri."

"Arda, futbol eğitimini kulübümüzün altyapısında aldı. Ardından İnegölspor'da profesyonel sözleşme imzalayarak önemli bir adım attı. Son olarak İzmirspor forması giyen Arda'nın yeniden kulübümüze dönmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Kendi altyapımızdan yetişen bir oyuncunun yeniden Kafkasspor çatısı altında olması, altyapımıza verdiğimiz önemin de somut bir göstergesidir."

"Kulübümüzün geleceğini genç oyuncular üzerine inşa etmeye devam ediyoruz. Öz kaynak düzenimizden yetişen futbolcularımızın yeniden Kafkasspor forması giymesi bizim için ayrı bir değer taşıyor. Arda'nın yeteneği, karakteri ve çalışma azmiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kendisine başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyor, transferin camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."