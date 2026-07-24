Durmuş, su kaynaklarının korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek, sürecin kamu yararı gözetilerek yürütülmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Yazılı bir açıklama yapan AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, DSİ tarafından yürütülen Kaynak Koruma Alanı Çalışmaları tamamlanıncaya kadar ilgili bölgede sondaj faaliyetlerine başlanmaması yönündeki kararın önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kararın bilimsel veriler, çevresel hassasiyetler ve kamu yararı esas alınarak verildiğini vurgulayan Durmuş, bu yaklaşımın İnegöl'ün doğal kaynaklarının korunması adına ortaya konulan ortak iradenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

"KALKINMA İLE ÇEVRENİN KORUNMASI BİRLİKTE YÜRÜMELİ"

AK Parti olarak kalkınma ile çevrenin korunmasını birbirini tamamlayan unsurlar olarak gördüklerini belirten Durmuş, şehrin geleceğini ilgilendiren her konuda olduğu gibi su kaynaklarının korunması sürecini de yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.

İlgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini kaydeden Durmuş, çevreyi koruyan ve kamu yararını gözeten her çalışmanın yanında olduklarını dile getirdi.

DESTEK VEREN İSİMLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Mustafa Durmuş, açıklamasında sürece katkı sunan isimlere de teşekkür ederek, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın konuya gösterdiği hassasiyetin önemine dikkat çekti.

Ayrıca mahalle sakinleri, sivil toplum kuruluşları ve sürece destek veren vatandaşlara da teşekkür eden Durmuş, İnegöl'ün ortak değerlerine sahip çıkılması noktasında sergilenen birlik ve dayanışmanın kıymetli olduğunu ifade etti.

"SU, YARINLARIMIZIN EN STRATEJİK DEĞERİDİR"

Su kaynaklarının yalnızca bugünün değil, gelecek nesillerin de en önemli değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Durmuş, temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir su kaynaklarının korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Durmuş, açıklamasını, "İnegöl'ümüzün doğal zenginliklerini koruyacak her çalışmanın yanında olmaya, şehrimizin ve hemşehrilerimizin menfaatlerini gözeten her sürecin takipçisi olmaya kararlılıkla devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.

Kaynak: BÜLTEN