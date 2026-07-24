Olay, İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphelendikleri bir aracı durdurmak istemesiyle başladı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başlayarak şehir merkezinde tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu.

Kovalamaca sırasında refüje çarpan otomobilin ön lastikleri parçalandı. Buna rağmen kaçışını sürdüren sürücü, Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştığında aracını terk ederek yaya olarak kaçtı.

Bölgede geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.