Diyanet İşleri Başkanlığı yeni personel alımını duyurdu.

Buna göre Diyanet, taşra teşkilatında açık bulunan pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 4 bin sözleşmeli personel alacak.

Adaylar KPSS puanına ve sözlü sınav notuna göre seçilecek.

Sözlü sınavda; Kuran-ı Kerim, dini bilgiler ve hitabet konuları üzerinden mülakat yapılacak.

Başkanlığın resmi internet adresinden yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilmek amacıyla 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak ilan edilen boş pozisyonların üç katı kadar aday arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre Diyanet Akademisine Aday Din Görevlisi (İmam Hatip) alımı yapılacaktır." denildi.

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 30.12.2024-10.01.2025 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.

Başkanlığın "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden ön başvuru yapmayan ve il/ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini gerçekleştirmeyen adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yer alan ortak nitelik şartını taşımak,

3. Başvurunun son günü itibarıyla tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak,

4. 2024 yılı KPSS’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak,

5. Başvuru yapacağı ünvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

6. Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için),

7. Halen Başkanlığımız teşkilatında personel alımı yapılacak ünvanda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

• Adaylar sadece bir kontenjan grubu için sınava müracaat edebilecektir.

• Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.