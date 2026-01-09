TDV’nin açıklamasına göre proje, Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026–2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda hazırlandı.

Projenin kapsamı ve şartları

Proje çerçevesinde, Türkiye’de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin başta ev eşyası olmak üzere çeşitli temel gereksinimleri karşılanacak. Destekten yararlanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026’dan itibaren nikâhlarını müftülüklerde kıyan çiftlere, geri ödemesiz 500 bin lira çeyiz yardımı verilecek. Uygulamayla gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının hafifletilmesi ve aile kurumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Projeye, 18–35 yaş arasında olan, Türkiye’nin herhangi bir ilinde yaşayan, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi durumundaki ve aylık geliri iki asgari ücret toplamını aşmayan nişanlı gençler başvurabilecek. Yalnızca ilk evliliğini yapacak çiftler program kapsamına alınacak.

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13–31 Mart tarihleri arasında TDV’nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek. Başvuru sonuçları ise 4–8 Mayıs tarihleri arasında ilan edilecek.

Öte yandan, gençlerin yuva kurmasına katkı sunmak isteyen hayırseverler, TDV’nin bagis.tdv.org adresi üzerinden projeye bağışta bulunabilecek.

Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesi ve sonrası "Evlilik Okulu"nda düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.