Samsung Electronics, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları kapsamında düzenlenen törenle Samsung Solve For Tomorrow programı küresel elçilerini açıkladı. 'Spor ve Teknoloji' ile 'Erişilebilirlik ve Çevre' kategorilerinde toplumun ilerleyişine hizmet eden en iyi inovasyonları geliştiren projeler arasından seçilen 10 takım arasında Türkiye'den 2 takım yer alıyor.

Samsung Electronics'in kurumsal vatandaşlık girişimlerinin bir parçası olarak küresel çapta yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programında Küresel Elçi olarak belirlenen 10 ekip Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları kapsamında düzenlenen törenle resmi olarak açıklandı. Samsung'un 68 ülkede 15 yıldır düzenlediği, 2021 yılından bu yana da Habitat Derneği iş birliği ile Türkiye'de de yürüttüğü Samsung Solve for Tomorrow programı, gençlerin sosyal ve çevresel sorunlara yönelik STEM tabanlı yenilikçi çözümler geliştirmesini destekliyor. Program kapsamında belirlenen Küresel Elçiler, ülke seçmelerinin ardından bölgesel olarak da düzenlenen yarışmaları kazanan takımlar arasından seçiliyor. Bu yıl en başarılı projeleri geliştiren takımlardan seçilen Küresel Elçiler arasında Türkiye'den de 2 takım yer aldı. Spor ve Teknoloji ile Erişilebilirlik ve Çevre olmak üzere iki kategori başlığında da elçiliğe seçilen Türk ekipleri, önemli bir başarıya imza atarak projelerini küresel çapta tanıtma ve hayata geçirme fırsatını elde etti. Türk gençleri, Milano Cortina 2026 Kış Olimpiyatları'nda Samsung Electronics'in Küresel Elçileri olarak Türkiye'yi temsil etti.

Türk gençlerinin küresel sorunlara çözüm üreten projeleri ilk 10'da

Samsung Solve for Tomorrow programının bu yıl dünya çapında Spor ve Teknoloji Elçileri Poseidon takımından Umut Devrim Deveci ve Efe Cem Öztürk oldu. Poseidon takımı görme engelli kullanıcılar için geliştirdikleri, yüzerken sınırlara veya engellere yaklaşıldığında bileklik aracılığıyla titreşimli uyarılar veren güvenlik sistemi çözümüyle başarılı bulundu. Bu yılın Erişilebilirlik ve Çevre Elçisi ekibi ise İrem Erden, Ece Deniz Sayar, Ela Aksoy ve Meryem Melis Çınar'dan oluşan Oilsorb takımı olarak belirlendi. Oilsorb'un geliştirdiği proje ise deniz kirliliğini gidermek için yeniden kullanılabilir yün bazlı yağ emici pedlerden ve drone teknolojilerinden faydalanan sürdürülebilir bir petrol sızıntısı müdahale çözümü olarak öne çıkıyor.

'Türk gençliğinin güçlü potansiyeline inanıyoruz'

Türk ekiplerinin küresel başarısından ötürü büyük bir mutluluk ve onur duyduklarını söyleyen Samsung Electronics Türkiye Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım şunları söyledi: 'Samsung Solve for Tomorrow, genç zihinleri STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanında yeni becerilerle donatarak onları bu becerilerle toplumsal ve çevresel sorunları çözebilecek somut çözümler üretmeye teşvik ediyor. Ayrıca öğrencilere takım çalışması, eleştirel düşünme ve üreticilik gibi kritik yeteneklerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor. 68 ülke arasında yapılan bölgesel ve küresel yarışmalarda da başarı göstererek, 10 Küresel Elçi seçilen 2 takımımızı çok tebrik ediyorum. Türk gençliğinin güçlü potansiyeline gönülden inanıyor ve Samsung Türkiye olarak onları desteklemekten ve başarılarına katkımızı sunmaktan mutluluk duyuyoruz.'

Elçi programı kapsamında seçilen her ekip, prototiplerini ticari olarak uygulanabilir ürünlere dönüştürmek için 2 yıla kadar Samsung'dan mentörlük desteği alacak. Ayrıca takımlara projelerini hayata geçirmeye yardımcı olması amacıyla finansal fon desteği sağlanacak.

Projeleri Kış Olimpiyatları kapsamında sergilendi

Elçi ekipler geliştirdikleri çözümleri Milano'daki Smart City Lab'da sergilendi. Küresel elçiler bir dizi saha programına ve resmi etkinliğe katılıp Milano Cortina 2026 Olimpiyat Köyü'nü ziyaret etti.