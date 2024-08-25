Diyarbakır Valiliği, sosyal medyada Narin Güran adlı kayıp kız çocuğunun cenazesinin bulunduğuna dair yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Valilikten gelen bilgilere göre, 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için valilik koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı arama çalışmalarının titizlikle sürdüğü belirtildi.

" Bazı sosyal medya hesaplarında; kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın (8) cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kayıp kız çocuğu Narin GÜRAN‘ın bulunabilmesi amacı ile Valiligimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza baglı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."