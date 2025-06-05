Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde 13 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalanların da olduğu binada tahliye ve yangın söndürme çalışmaları başladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayapınar ilçesine bağlı Fırat Mahallesi’nde bulunan bir sitedeki 13 katlı apartmanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da sepetli vinç yardımı ile binada mahsur kalanları tahliye çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, 13 katlı binadaki yangın nedeniyle hastaneye kaldırılan 17 kişiden 2'si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Zorluoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün saat 18.30 civarında Rojava sitesinin içerisinde yangın çıktı. Yangına itfaiye teşkilatı AFAD haber alır almaz müdahale etti. Çok yoğun bir duman olduğunu ifade ettiler. Şu anda binadan 17 yaralı çıkarıldı. Hastanelerimize nakledildiler. Şu ana kadar yaralılardan 2 tanesi çocuk olmak üzere 3 vatandaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Diğer yaralıların durumu iyi. Binada tahliye tamamlandı, kontrol edildi. İçeride cansız beden bulunmadığına ilişkin bilgi verildi. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Meselenin hem adli hem de idari anlamda soruşturulacağını belirtmek istiyorum. Bir ihmal varsa sorumlular tarafından bunun hesabının verileceğini buradan paylaşmak istiyorum, Diyarbakır’ımıza geçmiş olsun diyorum." dedi.Tahliye sırasında binada mahsur kalan bebek, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Bebek, teslim edildiği sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.